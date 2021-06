Euro 2021: Die grössten Siege gegen Italien – Sutter, Hottiger – 1:0 Gegen kein Land hat die Schweiz so oft gespielt wie gegen Italien. Eine Auflistung der grössten Momente aus 58 Partien – mit einem Tor, das Matthias Hüppi schreien lässt. Und mit General Guisan. Dominic Wuillemin

Ein historisches Tor: Marc Hottiger erzielt 1993 auf dem Weg zur WM gegen Italien das siegbringende 1:0. Foto: Keystone

Hüppi und die «Panne des Jahres»

Mit Bestenlisten ist es so eine Sache: Was die eine gut findet, mag der andere nicht. Aber ganz egal, von wem und wann in den letzten Jahren die Auswahl der grössten Schweizer Spiele entstanden ist, das 1:0 gegen Italien am 1. Mai 1993 in Bern findet sich darin wieder. Es ist die Partie, die den Schweizern das Bewusstsein gibt, grosse Nationen besiegen zu können. Und die den Weg an die WM 1994 in den USA ebnet. Im Jahr darauf werden die Schweizer erstmals seit 28 Jahren an einer Endrunde teilnehmen.

32’000 Zuschauer sind im alten Wankdorfstadion zugegen. Sie sehen, wie der Italiener Dino Baggio Spielmacher Ciriaco Sforza so grob foult, dass er sich schon in Richtung Kabine dreht, noch ehe er die Rote Karte sieht. Dann ist Pause und den Stadionbesuchern bleibt der Ärger erspart, den die Leute daheim vor dem TV erleben: Das Schweizer Fernsehen, das damals noch SF DRS heisst, überzieht mit dem Werbeblock, die Zuschauer verpassen die ersten zwei Minuten der zweiten Hälfte. Der «Blick» schreibt von der «Panne des Jahres».