Kommentar zur Dienstpflicht für Frauen - Militär ja, aber …

0,9 Prozent Frauen gibt es heute in der Schweizer Armee. Es sollen mehr werden. Beim Wie sind noch einige Punkte offen. Foto: Urs Jaudas (Tages-Anzeiger)

Frauen ins Militär, obligatorisch, per Verfassungsänderung. Das Verteidigungsdepartement (VBS) prüfe derzeit entsprechende Varianten, schreibt die «NZZ am Sonntag» und zitiert Stefan Holenstein, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Diese spricht sich erstmals offiziell für eine Wehrpflicht für Frauen aus: «Es ist an der Zeit, dass beide Geschlechter im Militär dieselben Rechte und Pflichten haben.»

«Es ist an der Zeit» – endlich sollen die Frauen auch mithelfen, schwingt in diesem Satz mit. Nach all den Jahren, in denen sie damit beschäftigt waren, für fundamentale Menschenrechte zu kämpfen, die ihnen oftmals vor allem Männer – ja, auch jene in der Armee – verwehrt haben.