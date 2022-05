Tourismuspreis – Milestone wird zu Niesen Summit Der im Jahr 2000 erstmals verliehene Milestone wird nicht weitergeführt. Die Jury des Preises hat sich entschieden, im November zum Niesen Summit einzuladen.

Das Berghaus Niesen: Hier wird am 15. November der Niesen Summit stattfinden. Foto: PD

Seit 2000 würdigte der Milestone besonders innovative Projekte und Persönlichkeiten in der Schweizer Tourismuslandschaft, wie Milestone-Jury und Hotelleriesuisse mitteilen. Den Grundstein für die Entwicklung des Milestone legten 1999 die htr hotel revue und Hotelleriesuisse. Seit Beginn unterstützt das Seco die Anstrengungen via Innotour-Programm.

Der Wettbewerb hat in 22 Jahren zahlreiche Innovationen ausgezeichnet. Die Trägerschaft des Milestone– bestehend aus der htr hotel revue und Hotelleriesuisse sowie dem Seco und dem STV als Tourismuspartner – hat sich nach intensiven Diskussionen zur Ausweitung der Trägerschaft entschieden, den Milestone in der bestehenden Form nicht weiterzuführen.

Tagesveranstaltung im November

Innovationsförderung bleibt eine der Kernaufgaben des Tourismus. So werden am Niesen Summit 2022 im November alle bisherigen Milestone-Gewinnerinnen und -Gewinner dazu eingeladen, die zehn Besten aller Milestone-Gewinner zu küren. Aus den Top Ten werden auf dem Niesen die Podestplätze der erfolgreichsten Projekte gewürdigt und ausgezeichnet.

«Auch ohne Milestone bleibt Innovationsförderung 2022 im Tourismus ein Topthema», steht in der Medienmitteilung weiter geschrieben: An der Tagesveranstaltung vom 15. November erhält das Publikum in einem Keynote-Referat Einblicke in die neusten Entwicklungen und in den aktuellen Wissensstand zum Thema. Zudem wird in verschiedenen Gruppen die Innovation im Tourismus diskutiert und reflektiert.

