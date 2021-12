Friedliche Migrationsgeschichte – Milena Patagônias wunderliche Reise nach Belgrad Die Berner Mundart-Pop-Künstlerin Milena Krstic reist nächstes Jahr nach Belgrad, um sich ihrer Herkunft zu stellen. Entstehen soll ein filmischer Essay. Martin Burkhalter

Die Musikerin Milena Krstic alias Milena Patagônia in ihrem Studio in Zollikofen. Hier soll nach ihrem Aufenthalt in Belgrad alles zusammenfliessen. Foto: Franziska Rothenbühler

Lustvoll und euphorisch. So fühlt sich Milena Krstic gerade. Es wartet ja auch ein aufregendes Jahr auf die Berner Musikerin. 2022 glimmt verheissungsvoll.

Serie: «Das blüht uns 2022» Infos einblenden Zum Jahreswechsel blicken wir in die Zukunft und stellen Persönlichkeiten vor, die im neuen Jahr bemerkenswerte Projekte vorhaben. Ausserdem erschienen: - Schauspielerin Linda Geiser (86) feiert 2022 ihr Regie-Debüt

Die Pandemie, so sagt sie, habe sie nur noch näher an das herangebracht, was sie eigentlich wolle. Näher an ihre Kunst, an den Kern ihrer Ausdrucksform. Ihr kam die erzwungen Auftrittspause gerade recht.