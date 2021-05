Neuer Roman von Judith Keller – Milena Moser on acid «Oder?» ist ein wildes Spektakel, das sich als Roman tarnt und dadurch Strukturen im Literaturbetrieb entlarvt. Nora Zukker

Judith Keller hat Literarisches Schreiben in Leipzig und Biel studiert. Für ihr Debüt «Die Fragwürdigen» wurde sie mit Anerkennungspreisen von Stadt und Kanton Zürich ausgezeichnet. Foto: Ayse Yavas

Die Autorin hat versagt. Ihre Figuren fühlen sich von ihr schlecht erzählt. Alice und Charli möchten nicht schlurfen, sondern lieber gehen, und sie möchten nicht fressen, sondern essen. Sie lassen sich jetzt nicht länger vorschreiben, was sie zu denken und zu sagen haben. Also ziehen sie los und suchen eine Geschichte, die besser zu ihnen passt.

Mit der Autorin ist nicht Judith Keller selbst gemeint, sondern die allmächtige Erzählinstanz, die Keller in ihrem skurrilen Buch einfach absetzt. Anstelle dessen bietet sie uns einen wilden Reigen an losen Sätzen und Prosaminiaturen als Geschichte an. Natürlich kommen auch Roger Federer, Virginia Woolf, Hölderlin und die Odysee vor.