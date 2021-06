«Effy 29»-Prozess – Mildes Urteil für die Hausbesetzer Die 16 Hausbesetzer an der Effingerstrasse werden nur wegen Hausfriedensbruchs belangt, nicht jedoch wegen Gewalt gegen Beamte. Michael Bucher UPDATE FOLGT

Am Februar 2017 wehrten sich Hausbesetzer gegen die polizeiliche Räumung an der Effingerstrasse 29. Foto: Franziska Rothenbuehler

Es ist ein überraschendes Urteil: Von den 16 Hausbesetzerinnen und -Besetzern an der Effingerstrasse muss niemand ins Gefängnis. Alle Angeklagten wurden am Freitagmorgen nur wegen Hausfriedensbruchs verurteilt, nicht aber wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte.

Dies entschied das Regionlagericht Bern-Mittelland am Freitagmorgen am Ende eines zweieinhalb Wochen andauernden Prozesses. Es wurden allesamt nur Geldstrafen ausgesprochen, bis auf eine sind alle bloss bedingt. Bezahlen müssen die Beschuldigten einen Viertel der Verfahrenskosten. Bei einigen Vorbestraften falen zusätzlich Bussen in der Höhe von rund 200 Franken an.