FC Thun 20 Jahre nach Aufstieg – Milaim Rama: «Das vergisst man nie!» Am 7. Mai vor genau 20 Jahren stieg der FC Thun erstmals nach 47 Jahren wieder in die höchste Spielklasse auf. Milaim Rama, der das entscheidende Tor erzielte, erinnert sich. Michael Gurtner

Torschütze Milaim Rama geniesst das Bad in der Menge nach dem 1:0-Sieg gegen Winterthur am 7. Mai 2002. Foto: Patric Spahni

Im Lachenstadion läuft die 37. Minute. Milaim Rama erinnert sich genau. «Mario Raimondi schlägt von der linken Seite einen langen Ball in Richtung Tor, ich laufe, nehme den Ball mit, schiesse ihn mit dem rechten Fuss ins Tor.» So einfach. So schön. Und so wichtig.