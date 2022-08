Einsatz gegen Plastikmüll – Mikroben wachsen überraschend gut auf Kunststoff Manche Bakterien in Süsswasser­seen bauen Kunststoff­verbindungen besser ab als natürliches Material. Könnten sie dabei helfen, das Problem der Plastikverschmutzung zu lösen? Nina Kammleiter

Eine neue Studie zeigt: Bakterien können gelöste Kohlenstoffverbindungen aus Plastik teilweise innerhalb weniger Tage verwerten. Foto: Getty Images

Gelangt Plastikmüll durch falsche Entsorgung in Ozeane oder Seen, bleibt er dort oft Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte. Viele Kunststoffe zersetzen sich in der Umwelt nur äusserst langsam. Die meisten werden mit der Zeit zu mikroskopischen Partikeln zerrieben. Durch äussere Einflüsse wie etwa UV-Strahlung lösen sich ausserdem einzelne Moleküle aus den Kunststoffen und bewegen sich frei im Wasser.