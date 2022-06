Die Berner Tänzerin über die stiefmütterliche Behandlung des Tanzstils Hip-Hop, fehlende Diversität in Leitungsfunktionen und Sinn und Unsinn eines Vereins.

6 Fragen an Anna Chiedza Spörri

Das Tanzstück «A Seat at the Table» beschäftigt sich mit Zugänglichkeit. An welchem Tisch finden Sie keinen Platz?

Als Hip-Hop-Tänzerin fehlt mir der Zugang zu vielen Tanzhäusern. Hip-Hop oder auch Tanzstile wie Salsa gehören für mich neben zeitgenössischem Tanz ebenso selbstverständlich dort ins Programm. Aber auch bei Eingaben für die Finanzierung von Tanzprojekten ist der Zugang nicht für alle gewährleistet. Unsere Sprache ist die Bewegung, nicht jede Tänzerin, nicht jeder Tänzer kann ihre oder seine Vorstellungen schriftlich in einem Dossier formulieren.