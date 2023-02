Schweizer Künstlerbörse 2023 – Mike Müller eröffnet die Börse Das Programm der Schweizer Künstlerbörse in Thun steht. Für den Eröffnungsabend am 19. April mit Mike Müller sind ab sofort Tickets erhältlich.

Kabarettist Mike Müller wird am 19. April sein Stück «Erbsache – Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» aufführen. Foto: TA

Die Schweizer Künstlerbörse geht in diesem Jahr vom Mittwoch, 19., bis Samstag, 22. April, in und um das KKThun über die Bühne. An den vier Tagen präsentieren rund 60 ausgewählte Kunstschaffende und Formationen ihre aktuellen Produktionen.