Wenn Fehler erlaubt sind – Mika Henauers schwieriges zweites Jahr Wie der junge SCB-Spieler mit Verteidiger-Coach Christer Olsson arbeitet. Und warum er sich auf den Schweden gefreut hat. Kristian Kapp

Blick nach vorne: Berns junger Verteidiger Mika Henauer. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es ist ja nicht so, dass Mika Henauers Geschichte exklusiv wäre. Ein talentierter junger Offensivverteidiger, der nach einer guten ersten Saison bei den Profis plötzlich Mühe bekundet. Was zuvor funktionierte, ganz unbeschwert, geht kaum mehr. Noch schlimmer: Fehler schleichen sich ein, mit Puck, ohne Puck. Zweifel kommen auf, zunächst eigene, dann jene der Fans.

Christer Olsson ist jener Assistenzcoach beim SC Bern, der sich um die Verteidiger kümmert. Mit Henauer spricht der Schwede derzeit vor allem über mentale Aspekte. Eine seiner Botschaften an den 21-Jährigen: Simpel spielen, nichts Kompliziertes versuchen, in der Gegenwart leben, nicht sich selbst bestrafen, wenn Fehler passieren. Weil: Ohne Fehler zu spielen, ist unmöglich.

Auch Henauer ist sich seiner Situation bewusst: «Du willst es nach einem ersten guten Jahr noch besser machen. Doch mit zu hohen Zielsetzungen setzt du dich extrem unter Druck.» Olsson kennt dies, seit 16 Jahren ist er Eishockeytrainer. Er war zwar letzte Saison noch nicht in Bern, kann sich Henauers Rookie-Jahr dennoch gut vorstellen: «Die erste Saison spielst du ohne Druck, hast Spass. Danach nimmst du dir viel vor. Und weil das nicht eintrifft, ziehst du dich runter.»

Die Jungen zu ihrem Glück zwingen

Henauer beweist Reife, wenn er seine erste gute Saison auch so analysiert: «Sie war gut, weil ich in der Offensive gut spielte. Doch erst jetzt lerne ich das Gesamtpaket.» Als er im Sommer hörte, dass der SCB ein vorwiegend schwedisches Trainerteam engagieren würde, stieg die Vorfreude. Er war sicher, das werde für ihn als Offensivverteidiger eine gute Sache werden, er werde viel lernen.

Denn in keinem anderen Land werden gerade Verteidiger so gut ausgebildet wie bei den Skandinaviern. Auch weil man sie zu ihrem Glück quasi zwingt. Olsson: «Man erlaubt bei uns den jungen Verteidigern nicht, im Aufbau den Puck bloss wegzuschiessen. Sie müssen passen oder mit der Scheibe laufen. Und sie müssen die Lösungen kreativ selber herausfinden. So lehrt man ‹Hockeyverstand›.»

Und damit sind wir beim Thema Fehler und diese erlauben. Wie Rikard Grönborg in Zürich dies mit dem jungen Tim Berni tat, war ähnlich wie das, was Henauer diese Saison in Bern erlebt. Gerade zu Saisonbeginn macht er Fehler, immer wieder. Seiner Mannschaft läuft es ebenfalls nicht. Kein ideales Umfeld, um einen verunsicherten jungen Verteidiger aufzubauen.

Arbeiten mit den Verteidigern: SCB-Assistenzcoach Christer Olsson. Foto: Urs Lindt (Freshfocus) Die zweite volle Saison im NL-Team: SCB-Verteidiger Mika Henauer. Foto: Christian Pfander 1 / 2

Doch Henauers Eiszeit wird nicht kürzer, Headcoach Johan Lundskog und seine Assistenten schicken den Verteidiger regelmässig pro Spiel zwischen 15 und 20 Minuten aufs Spielfeld. «Ich schätzte das sehr, da spürte ich wirklich das Vertrauen», sagt Henauer. Es gibt Coachs, und diese hat Henauer auch schon erlebt, die keine Fehler verzeihen, kein risikoreiches Spiel wollen: Puck raus aus der Zone und gut ist. Kari Jalonen war ein Meister des Resultatcoachings und des risikominimierten Spiels. Die Frage lautet also auch: Resultat oder Ausbildung? Meist ist es eine «Entweder-oder-Frage».

Es ist nicht so, dass Olsson nur den Offensivdrang Henauers fördert. Ja, Mika habe die natürlichen Instinkte dafür, er solle seinen explosiven Antritt nützen und sich im Spiel nach vorne einschalten, sagt der Schwede. Er arbeitet aber auch intensiv am Defensivverhalten mit Henauer, am Spiel ohne Puck. «Kleine Details, aber solche, die matchentscheidend sein können», sagt Henauer. Zum Beispiel der richtige Einsatz des Stocks und das grundsätzliche Verhalten in Eins-gegen-Eins-Duellen, inklusive des richtigen Abstands zum Gegenspieler. Zunächst eine Baustelle in Henauers Spiel, hat er zuletzt klare Fortschritte gemacht.

Drei Szenen vom Saisonbeginn: Mika Henauer (jeweils Nummer 9 beim SCB) in Eins-gegen-Eins-Duellen, oftmals zu forsch, mit schlechtem Zweikampfverhalten und unruhiger Stockarbeit. Videos: Mysports

Drei Szenen aus der jüngeren Vergangenheit: Mika Henauer, wieder in Eins-gegen-Eins-Duellen, mit guter Positionierung, ruhiger Stockarbeit und gewonnenen Zweikämpfen. Videos: Mysports

Das seien coole Momente, erzählt Henauer: «Wenn wir gewisse Sachen im Training geübt haben, diese mir im Spiel dann gelingen und wir danach das auf Video gemeinsam anschauen.» Olsson sagt, die Verbesserungen bei Henauer seien auch in den Analysen der Spiele sichtbar: «Mika ist auf dem Weg zurück zum Verteidiger, der auch ein Antreiber unseres Spiels ist.»

Der schwedische Weg

Den Platz im Berner Powerplay, den er in der Vorsaison noch häufig innehatte, wurde Henauer gleich zu Saisonbeginn los, auch das machte ihn zunächst nachdenklich, auch das war ein Thema in der mentalen Arbeit mit Olsson. Immerhin: Mit Calle Anderssons Ausfall spielte Henauer zuletzt gegen Biel wieder in Überzahl, am Samstag gegen Ambri dürfte sich daran nichts ändern.

Gleich bleibt auch der Weg Henauers. Olsson appelliert an die Geduld des jungen Verteidigers: «Wenn du dich auf den Prozess fokussierst, werden die Resultate kommen.» Durch Fehler dürfe er sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Vielleicht ist da ein Landsmann Olssons ebenso ein guter Ratgeber. Björn Hellkvist, Headcoach in Leksand und damit begeisterter Trainer des erst 17-jährigen grossen Schweizer Verteidigertalents Lian Bichsel, sagte kürzlich: «Wenn du junge Abwehrspieler weiterbringen willst, musst du sie einsetzen und sie Fehler um Fehler machen lassen. Und all diese Fehler musst du als Trainer auf deine eigene Kappe nehmen.»

