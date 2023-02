Fokus wird verändert – Migros will Melectronics-Filialnetz straffen Wie viele Läden der Fachmärkte geschlossen werden, steht noch offen. Ein Stellenabbau ist nicht vorgesehen.

Ein Teil der Elektronik-Fachmärkte soll in Migros-Filialen integriert werden. Foto: Migros (Symbolbild)

Die Migros stellt ihr Netz an Filialen für Elektroartikel auf den Prüfstand. Die Melectronics-Fachmärkte sollen sich ab Herbst 2023 im stationären Handel stärker auf den Bereich Haushaltselektronik konzentrieren. Gleichzeitig soll zumindest ein Teil dieser Läden in Migros-Filialen integriert werden.

Mit dem Fokus auf mehr Haushaltselektronik will die Migros «gezielter auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden eingehen», ging am Dienstag aus einem Communiqué hervor. Zudem sollen mehr sogenannte «Shop-in-Shop-Filialen» innerhalb der Supermärkte entstehen – anstelle der heutigen alleinstehenden Melectronics-Filialen.

«Als Konsequenz der strategischen Neuausrichtung wird Melectronics eine Standortanalyse vornehmen, welche eine Straffung des aktuellen Filialportfolios mit sich bringt», hiess es konkret in der Mitteilung. Der Online-Kanal werde dagegen weiter ausgebaut.

Wie viele Melectronics-Filialen die Migros konkret schliessen will, ist noch offen. «Wir befinden uns aktuell in der Analysephase und können noch nicht sagen, wie sich das Filialportfolio entwickeln wird», sagte ein Sprecher auf Anfrage von der Nachrichtenagentur AWP.

800 Angestellte beschäftigt

Heute betreibt die die Migros insgesamt 109 Melectronics-Standorte, davon 64 als eigenständige Läden, die rund 800 Personen beschäftigen. «Ein Stellenabbau ist derzeit nicht vorgesehen. Für die betroffenen Mitarbeitenden soll wenn immer möglich innerhalb der Migros-Gruppe eine Anschlusslösung gefunden werden», betonte der Migros-Sprecher.

Die Migros will mit dem Fokus auf Haushaltselektronik die Eigenmarke «MioStar» in den Bereichen Haushalt (etwa Küchengeräte), Wellbeeing und Beauty stärken. Welche Produkte allenfalls aus dem Sortiment gestrichen werden, um Platz für die Melectronics-Artikel in den Supermärkten zu schaffen, ist ebenfalls noch offen. «Wir gehen davon aus, dass die wichtigsten Massnahmen der strategischen Neuausrichtung bis 2025 umgesetzt sind. Es ist also noch zu früh zu sagen, wo es allenfalls im Migros-Supermarkt zu Anpassungen kommen wird», so der Sprecher.

Kein Abschied von der Unterhaltungselektronik

«Zukünftig wird es für die verschiedenen Filialgrössen einheitliche Sortimentsmodule geben. Dies ermöglicht eine Reduktion der Komplexität sowie eine bessere Planung und Steuerung der Mengen», fügte er an. Unterhaltungselektronik werde bei Melectronics weiterhin zu finden sein, jedoch werde dieses Angebot nicht weiter ausgebaut. «Fernseher, Handys, Zubehör und anderes werden weiterhin wichtige Umsatzbringer sein.»

Migros hat bereits 1951 Elektrowaren ins Sortiment aufgenommen. Gemäss Angaben auf der Internetseite des Unternehmens wurde der Startschuss für Melectronics mit der Eröffnung der ersten Filiale in Kloten gesetzt.

SDA/fal

