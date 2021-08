Meiringen-Hasliberg – Migros lädt zu Wanderung und Konzerten Das Migros Hiking Sounds schlägt seine Bühnen zum vorletzten Mal in diesem Jahr auf. Am 14. und 15. August macht das Wander- und Musikerlebnis auf dem Hasliberg halt.

Am Migros Hiking Sounds gibts Brat- und Extrawürste für die fleischlose Ernährung. Foto: PD

Im Berner Oberland gibt es eine geballte Ladung Schweizer Musik: Nach dem Wandererlebnis im Waadtland zieht das Migros Hiking Sounds weiter in Richtung Berner Oberland. Am kommenden Wochenende, also am 14. und 15. August, ist es in Meiringen-Hasliberg zu Gast. Mit dabei sind auch beim siebten Standort des Wander- und Musikerlebnisses zahlreiche Schweizer Künstlerinnen und Künstler.

Mundart pur

«Das Migros Hiking Sounds fördert die Schweizer Musikszene und setzt deshalb ausschliesslich auf Schweizer Acts», wie die Migros in ihrer Medienmitteilung schreibt. Am Samstag werden Anna Rossinelli und Luca Hänni das Publikum auf der Hiking-Sounds-Stage begeistern. Mundart pur gibt es dann am Sonntag für die Teilnehmenden des Migros Hiking Sounds. Z’Hansrüedi und Stubete Gäng werden mit ihren Hits für Stimmung auf dem Berg sorgen. Die Campfire-Stage ist auch in Meiringen-Hasliberg für Nachwuchstalente reserviert. Florian Summer und Jesse geben ihr Können an beiden Tagen zum Besten. Genauere Infos bezüglich Line-up von allen Standorten sind hier zu finden: https://migroshikingsounds.ch/die-kuenstler/

Das Start-Village befindet sich bei der Talstation der Gondelbahn Hasliberg Twing. Damit den Wanderleuten die Energie während der Wanderung nicht ausgeht, bekommen alle einen Goodie Bag der Migros. Darin befinden sich unter anderem eine Grillwurst, Chips, Risoletto-Riegel und natürlich auch diverse Getränke. Auch Veganer und Veganerinnen kommen am Migros Hiking Sounds auf ihre Kosten. Für den Zwischenstopp bei der Campfire-Stage stehen als Alternative pflanzliche Grillwürste zur Verfügung.

Neu ist auch Ticketkauf möglich

Die Tickets sind über Verlosungen der Partner erhältlich. Schweizer Fleisch, Schweizer Obstverband oder Vaudoise verlosen weiterhin auf ihren Kommunikationskanälen Tickets für die verschiedenen Standorte. Wer kein Glück bei den Verlosungen hat, kann sich sein Ticket kaufen. Infos bezüglich des Verkaufs der Tickets sind auf der Website zu finden.

pd

