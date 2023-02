360-Millionen-Deal – Migros kauft Schweizer Geschäft von Apothekenkette Zur Rose Die Migros-Tochter Medbase hat für 360 Millionen Franken die Apothekenkette Zur Rose gekauft. Laut einem Medienbericht will sich die Versandapotheke jetzt auf Deutschland fokussieren. UPDATE FOLGT

Zur Rose hatte bereits 2017 sogenannte Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Filialen eröffnet: Hier eine Filiale am Zürcher Limmatplatz (8. November 2018). Foto: Walter Bieri (Keystone)

Migros übernimmt das Schweizer Geschäft der Apothekenkette Zur Rose. Der «orange Riese» legt dafür rund 360 Millionen Franken auf den Tisch, wie Zur Rose am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

Damit weiteten die Migros-Gesundheitstochter Medbase und Zur Rose Schweiz ihre Zusammenarbeit aus, wie die Migros ihrerseits schrieb: «Sämtliche Gesellschaften werden weiterhin an den bestehenden Standorten und unter den bestehenden Namen tätig sein. Alle Mitarbeitenden werden übernommen.»

Bereits Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Filialen

Die bestehende Zusammenarbeit zwischen Medbase und Zur Rose Schweiz werde unter einem Dach weitergeführt: Dies betreffe namentlich das Gemeinschaftsunternehmen der Shop-in-Shop-Apotheken sowie den gemeinsamen Online-Marktplatz. Der Zusammenschluss müsse noch von der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko) genehmigt werden.

Zur Rose Schweiz erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 687 Millionen Franken. Die Betriebsgewinnmarge vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) betrug rund 3 Prozent, wie Zur Rose mitteilte.

Laut der Homepage hat Zur Rose derzeit acht Apotheken an mehreren Orten in der Schweiz. Sie befinden sich in Basel, Bern, Buchs, Crissier, Romanel-sur-Lausanne, im Shoppyland Schönbühl, in Zürich und am Gründungsort Steckborn TG.

SDA/Alfredo Gottardo

Fehler gefunden?Jetzt melden.