Lebensmittel zum selber Abfüllen – Migros führt Plastikfrei-Sortiment in weiteren Läden ein Kunden haben laut der Migros schon 12 Tonnen Lebensmittel selber abgefüllt. Darum kommt das Angebot nun in weitere Regionen in der Schweiz.

An eigens eingerichteten Abfüllstationen können Migros-Kundinnen und -Kunden in ausgewählten Filialen leere Wasch- und Spülmittelflaschen wieder auffüllen. Foto: Migros

Die Migros weitet ihr Angebot an Lebensmitteln zum selber Abfüllen auf weitere Filialen aus. Die Unverpackt-Abfüllstationen seien während des Pilotversuchs so gut angekommen, dass es nun in weiteren Regionen eingeführt werde, teilte die Detailhändlerin am Donnerstag mit.

Aktuell gebe es die Abfüllstationen in sechs Migros-Filialen in den Genossenschaften Aare, Luzern, Waadt und Zürich. Sie seien letzten Herbst eingeführt und in dieser Zeit rege genutzt worden: Über 10'000 Kunden hätten an den Stationen gesamthaft über 12 Tonnen Lebensmittel abgefüllt, heisst es in der Mitteilung weiter. Dabei waren das Nuss- und Beilagensortiment, also zum Beispiel Reis und Teigwaren, aber auch Haferflocken sehr beliebt. Zur Auswahl stehen insgesamt 70 verschiedene Bioprodukte.

Nun plant die Migros die Einführung solcher Stationen an mindestens 15 weiteren Standorten im ganzen Land. Laut Berechnungen der Migros wurden durch die Plastikfrei-Stationen, an denen die Kunden ihre Lebensmittel in ein Mehrweg-Stoff- oder -Papiersäcklein abfüllen können, bisher insgesamt 42'662 Einwegverpackungen gespart wurden. Laut einem Sprecher der Migros arbeitet man derzeit zudem an einer Lösung, damit die Kunden bis Ende Jahr auch eigene Behälter, beispielsweise Gläser oder Tupperwareboxen, mitbringen und die Waren darin abfüllen können.

Und so sehen die Abfüllstationen für Lebensmittel aus. Bei den Kundinnen und Kunden kommen sie gut an. Foto: Migros

SDA/oli

