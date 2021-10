Vegane Lebensmittel – Migros brüht ihre eigenen «Eier» Der Grossverteiler hat das erste pflanzenbasierte hart gekochte Ei der Welt entwickelt. Es erinnert geschmacklich und optisch an ein Hühnerei und ist komplett vegan. Doch wie gesund und nachhaltig ist dieser Tierersatz? Bianca Lüthy

Sieht aus wie ein Hühnerei und schmeckt auch ziemlich ähnlich: Das erste hart gekochte pflanzenbasierte Ei der Welt. Foto: PD

Tierersatzprodukte gewinnen an Bedeutung. So greifen nicht nur Veganer zu pflanzenbasierten Lebensmitteln. Die Migros hat daher über Jahre hinweg an einem veganen Ei getüftelt und bringt das Patentprodukt nun in der Schweiz auf den Markt. Hier das Wichtigste zur Weltneuheit:

Inhaltsstoffe

Die Ei-Alternative der pflanzenbasierten Migros-Linie «V-Love» wurde mit Sojaprotein aus den USA gemacht. Es besteht aus zwei unterschiedlichen Sojamassen, dem «Eiweiss» und dem «Eigelb». Bei der Herstellung wird die äussere weisse Hülle mit dem pflanzlichen «Eigelb» gefüllt. Sonst enthält es noch Reisstärke, Rapsöl, Mais- und Weizenfasern sowie die Geliermittel Agar-Agar und Gellan.

Gemäss Nutri-Score wird das Produkt mit «A» bewertet und soll demnach besonders nährstoffreich sein. Es enthält nur wenig gesättigte Fettsäuren und ist frei von Cholesterin.

Optisch kaum zu unterschieden: «The Boiled» ist ein rein pflanzliches Ei. Foto: Bianca Lüthy

Geschmack & Aussehen

Das hart gekochte Pflanzenei kommt ohne Schale daher und sieht optisch praktisch genauso aus wie ein Hühnerei. Die Konsistenz ist weich, genau wie bei einem Ei. Wie gut sich das Produkt zur Zubereitung von Eiermoussen oder Cremes eignet, konnte bei der Degustation nicht getestet werden. Die Eier lassen sich aber wie gewöhnliche Picknick-Eier gut aufschneiden.

Wenn man das vegane Ei nur mit Salz isst, sticht der Sojageschmack deutlich hervor. In Kombination mit Saucen ist die Soja-Note aber nicht mehr auszumachen. Anhand der Textur liess sich kein grosser Unterschied ausmachen. Fazit der Autorin: Für Eierspeisen mit vielen Kräutern, Gewürzen oder Saucen eignet sich das vegane Ei definitiv gut als Ersatz. Wer hier aber auf eine Alternative zum Frühstücksei hofft, dessen Gaumen dürfte leider enttäuscht werden.

Verpackung & Haltbarkeit

«V-Love The Boiled» kommt in einer Viererpackung aus herkömmlichem Karton daher, ein Ei wiegt mit 54 Gramm so viel wie ein tierisches Ei, und jedes ist einzeln in einer Plastikfolie eingepackt. Gemäss Hersteller arbeitet man daran, eine nachhaltigere Verpackung zu finden. Es wird im Kühlregal gelagert und ist 25 Tage im Kühlschrank haltbar.

Nachhaltigkeit

Wie umweltfreundlich das vegane Ei im Vergleich zum Hühnerei ist, konnte der Detailhändler zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Demnächst will die Migros aber dazu Zahlen veröffentlichen. Auffallend ist, dass die Eier aufgrund der mangelnden Schale in Kunststofffolie verpackt werden müssen. Bei der Migros werden aber auch hart gekochte Hühnereier in einer Plastikschachtel verkauft.

Preis & Verfügbarkeit

Eine Viererpackung kostet 4.40 Franken. Eine Packung hart gekochte Hühnereier kostet im Vergleich 2.90, Bio-Eier sind für 3.85 Franken zu haben. Den höheren Preis für das vegane Ei erklärt die Migros mit knappen und damit teuren Rohstoffe und der neuartigen Technologie.

Ab November findet sich «The Boiled» in den ersten Migros-Filialen in den Regionen Zürich, Basel, Luzern und Genf. Laut Migros arbeitet man aktuell in Doppelschichten, um die Eier rechtzeitig für den Launch in den Regalen zu haben. Am Anfang werde das Angebot beschränkt sein, heisst es. Sobald die Produktionskapazitäten erhöht werden können, ist ein nationaler Roll-out geplant.

Bianca Lüthy ist Wirtschaftsredaktorin und für die Berichterstattung über die Tourismusbranche, den Detailhandel sowie Energiewirtschaft verantwortlich. Sie hat Journalismus und Kommunikation studiert und ist seit 2018 im Tagesjournalismus tätig.

Fehler gefunden?Jetzt melden.