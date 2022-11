Aus für Kundenprogramm – Migros Aare zieht bei Amazon-Kopie den Stecker Das Kundenbindungsprogramm M-Plus der Migros Aare gibt es nicht mehr. Über die Gründe für das Aus lassen sich mehrere Spekulationen anstellen. Rahel Guggisberg

Nach nicht einmal eineinhalb Jahren hat die Genossenschaft Migros Aare ihr Kundenbindungsprogramm M-Plus beendet, welches stark Amazon Prime ähnelte. Für eine Abogebühr von 9.90 Franken pro Monat erhielten die angemeldeten Kundinnen und Kunden doppelte Cumulus-Punkte, Gratislieferungen für Onlinebestellungen, 10 Prozent Rabatt auf fünf meistgekaufte Produkte sowie spezielle Vergünstigungen in Onlineshops und Supermärkten.

Am 1. Juni 2021 hatte die Genossenschaft das Projekt in den Kantonen Bern, Solothurn und Aargau gestartet. Das Ziel der Detailhändlerin: Die so angebundenen Kunden und Kundinnen sollten einen Anreiz haben, sich ausschliesslich innerhalb des Migros-Universums zu bewegen.

Migros nennt keine Gründe

Auf die Frage, was der Grund für das Aus ist, antwortet Sprecherin Andrea Bauer bloss mit: «Bei M-Plus haben wir uns dafür entschieden, das Pilotprojekt zu beenden. Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt werden in künftige Migros-Projekte einfliessen.» Zahlen, wie viele Kundinnen und Kunden M-Plus abonniert haben, will die Migros Aare nicht nennen.

Über die Gründe für die Einstellung des Projekts kann nur spekuliert werden. Hängt sie damit zusammen, dass der frühere Migros-Aare-Chef Anton Gäumann, der das Programm lanciert hatte, vor einem Jahr seinen Posten räumen musste? Oder konnten die anderen neun Migros-Genossenschaften in der Schweiz vom neuen Angebot nicht überzeugt werden?

Die Migros Aare gilt als eine innovative Kraft unter den Regionen. Aus ihrer Küche kommen immer wieder neue Geschäftsmodelle mit Potenzial für die gesamte Schweiz, zum Beispiel Live-Videoberatung bei SportXX, Micasa und Melectronics oder der lokale Lieferdienst MyMigros.

Womöglich wurde das Projekt M-Plus aber auch aus Spargründen eingestellt. Mehrere Migros-Genossenschaften verzeichnen laut der «SonntagsZeitung» derzeit Rückgänge bei den Umsätzen.

Das amerikanische Vorbild

Das Angebot der Migros Aare erinnerte stark an Amazon Prime. Der allseits bekannte Internet- Marktplatz Amazon hat sich seit 1994 vom Online-Bücherlieferservice zu einem Grosskonzern im Onlinehandel entwickelt und generiert inzwischen auch in weiteren Bereichen Milliardenumsätze. Zu den Lieferkostenvorteilen kommen beispielsweise Streamingdienste für Bücher, Musik und Filme. Im Jahr 2005 lancierte Gründer Jeff Bezos das Abonnement Amazon Prime.

Zahlreiche Detailhandelsexperten sagen zu dem Konzept mit Lieferpauschale und Loyalitätsprogramm, dass sich Jeff Bezos damit in den wichtigsten Märkten positionieren konnte. Derzeit gibt es bereits über 200 Millionen Prime-Abonnenten.



