Selbstbedienungsladen lohnt sich nicht – Migros Aare stellt «Voi Cube»-Projekt ein Drei Voi-Selbstbedienungsläden in der Umgebung Bern werden per Februar geschlossen. Das Modell habe sich für die Migros Aare nicht rentiert.

Ein solcher Container wie hier in Grenchen wurde auch im Berner Marzili aufgestellt und war Tag und Nacht geöffnet. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Migros Genossenschaft Aare stellt ihr Pilotprojekt mit Selbstbedienungsläden ein. Damit werden die drei unter dem Namen «Voi Cube» bekannten Ladencontainer in Bern und Umgebung per Mitte Februar 2023 geschlossen.

Das Projekt mit den Warenautomaten ohne Personal habe gezeigt, dass das aktuelle Modell die Aufwendungen, gemessen an der Nachfrage, nicht rentabel sei, heisst es in einer Mitteilung der Migros Aare vom Mittwoch. Daher sei die Wirtschaftlichkeit langfristig nicht gegeben und die Geschäftsleitung habe entschieden, das Pilotprojekt per Mitte Februar 2023 zu beenden. Der Rückbauprozess für die drei «Voi Cubes» im Raum Bern sei eingeleitet und für die weitere Verwendung werde eine Lösung gesucht.

Mit dem Pilotprojekt habe man indes «wertvolle Erfahrungen» gesammelt, auch in Bezug auf ein ähnliches Projekt, das unter dem Namen «Migros Teo» in der Ostschweiz laufe. Im Thurgau eröffnete die Migros Ostschweiz Mitte Oktober unter diesem Namen den ersten Laden ohne Verkaufspersonal. Kurz darauf entstand auch eine Filiale in Winterthur. Ein dritter Laden ist zudem laut Medienberichten in Kloten geplant.

SDA

