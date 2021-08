Kundenbindung mit Gratislieferung – Migros Aare kopiert den Internetriesen Amazon Die Migros Aare bietet für 9.90 Franken pro Monat das Kundenbindungsprogramm M-Plus an. Dieses ähnelt stark einem Programm des Internetriesen Amazon. Rahel Guggisberg

10 Prozent Rabatt auf die fünf meistgekauften Artikel: Das verspricht die Migros den Kunden mit ihrem neuen Programm M-Plus. Foto: Madeleine Schoder (Tamedia)

Mit einer Kombination aus Lieferpauschale und Loyalitätsprogramm hat Amazon einen Hit gelandet: Amazon Prime heisst das Programm, das in vielen Ländern verfügbar ist. Die Kunden entrichten eine Pauschale von knapp 10 Franken im Monat und müssen keine Lieferkosten mehr bezahlen.

In eine ähnliche Richtung geht nun auch die Migros Aare: Am 1. Juni hat die Genossenschaft das Projekt M-Plus in den Kantonen Bern, Solothurn und Aargau gestartet. Der Vorteil für die Detailhändlerin: Die so angebundenen Kunden und Kundinnen haben einen Anreiz, sich ausschliesslich innerhalb des Migros-Universums zu bewegen.