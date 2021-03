Zu den Personen Infos einblenden

Maya Alban-Zapata ist Schauspielerin, Sängerin und Aktivistin. Sie wuchs in Paris und Berlin auf. Die 38-Jährige spielte unter anderem an der Berliner Volksbühne und in freien Produktionen in der Schweiz und den Niederlanden. Ausserdem entwickelt sie alleine und mit anderen Kunstschaffenden Projekte, die sich mit Erfahrungen von nicht weissen Menschen in einer mehrheitlich weissen Gesellschaft auseinandersetzen.

Magdalena Nadolska ist Regisseurin, Dramaturgin und Autorin. Sie wuchs in Polen und in der Schweiz auf. Die 40-Jährige führt ihre eigene Produktionsgemeinschaft Mydriasis und ist bei verschiedenen Theatergruppen in der Schweiz tätig. Daneben arbeitet sie beim Berner Kulturradio RaBe, wo sie für Projektleitung und Fundraising zuständig ist und neue Sendeformate ausprobiert.