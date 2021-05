Bonbec in der Rathausgasse – Mietvertrag wird nicht verlängert Das Restaurant Bonbec in der Berner Altstadt muss den dortigen Standort verlassen. Die Wirte haben eine Zwischennutzung gefunden. Claudia Salzmann

Salina Siegenthaler wird auch im Pop-in an der Hodlerstrasse als Geschäftsführerin amtieren. Foto: Nicole Philipp

An sonnigen Tagen sitzen fast 30 Gäste vor dem Restaurant Bonbec in der Rathausgasse. Nach neun Jahren in der Altstadt schliesst das beliebte Lokal im Herbst seine Türen. Dies, weil die Liegenschaftsbesitzerin Dimo Immobilien den auslaufenden Mietvertrag wegen Eigenbedarfs nicht mehr verlängern wird. Das bestätigt der Geschäftsführer Fabian Dimo.

«Es ist natürlich schade, dass wir in der Rathausgasse schliessen müssen», sagt Maurice Bridel, der das Bonbec gemeinsam mit seiner Frau Christina aufgemacht hat. Nach dem ersten Schock haben die Gastronomen bereits eine Lösung parat: Bridels führen seit 2017 an der Hodlerstrasse das Restaurant Bay. Nebenan haben sie ein zusätzliches Lokal zugemietet, das man als Wurstembergerturm kennt. Hierher wird das Bonbec nach dem Ablauf des Mietvertrags temporär ziehen und über den kommenden Winter als Pop-in funktionieren.