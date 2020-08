Auftakt zur Demokraten-Debatte – Michelle Obama fleht, Bernie Sanders appelliert Die Demokraten beginnen ihren virtuellen Parteitag mit einer zähen Show. Doch wenigstens sind da die alten Bekannten – und ein spezieller Moment. Alan Cassidy aus Washington

Das Weisse Haus von Donald Trump zeichne sich aus durch «Chaos, Spaltung und einen totalen Mangel an Empathie»: Michelle Obama, ehemalige First Lady. Foto: Reuters

Natürlich war es kein Parteitag wie alle anderen, wie auch? Ohne Leute in der Halle, ohne Jubel, Sprechchöre und Applaus. Doch was die Millionen von Amerikanern am Montagabend vor ihren Laptops und Fernsehern sahen, wirkte nicht annähernd wie eine Convention, die sie aus früheren Wahlkämpfen kennen. Sondern vielmehr wie eine dieser trostlosen Zoom-Partys, mit denen sich zu Beginn der Corona-Krise alle über die Quarantäne trösteten: Ruckelig, zäh, voller peinlicher Pausen.