Das Kulturjahr auf Google – Michelle Hunziker und «Mama war der Mann im Haus»: Was die Menschen 2022 beschäftigt hat Welche Filme, Serien und Stars in der Schweiz 2022 am häufigsten gegoogelt wurden. Und die Geschichten dahinter.

Moderatorin und Gelegenheitsschauspielerin Michelle Hunziker bei einem Event in Köln im September. Foto: Keystone

Die Google-Suche ist der Puls unseres Alltags. Was auf Google trendet, beschäftigt die Menschen, verlangt nach Antworten.

Auch dieses Jahr veröffentlicht der Alphabet-Konzern, zu dem Google gehört, als gross angelegte PR-Aktion wieder lokale Ranglisten, die zeigen, wer und was etwa in der Schweiz besonders häufig gesucht wurde. Wir haben einige aus der Kultur zusammengetragen – mit den Hintergründen dazu.

Bei den Filmstars haben Namen dominiert, die nicht wegen ihrer tatsächlichen Arbeit zu reden gaben. Johnny Depp und Amber Heard standen mit ihrem wüsten Gerichtsduell, das alle Welt per Livestream mitverfolgen konnte, über Wochen in den Schlagzeilen. Und das Publikum interessierte sich für die neusten Anschuldigungen und Blossstellungen – die beiden belegen Platz 1 und 2 nach Google-Suchen in der Kategorie «Schauspielerinnen und Schauspieler». Ihre Karrieren liegen derweil brach, Johnny Depp machte in der Folge einzig noch mit Gastauftritten bei den MTV VMAs und bei Rihannas Unterwäschemodeschau für Amazon Prime von sich reden.

Johnny Depp als VMA-Maskottchen. Foto: Getty Images

Direkt hinter dem Ex-Paar folgt Will Smith, der bei den Oscars mit seiner Ohrfeige an Moderator Chris Rock zum grossen Thema wurde. Der Geohrfeigte selbst belegt Platz 4. Smith hat sich nach dem Skandal erst mal zurückgezogen – und wagt sich jetzt an ein Comeback. Soeben ist in den USA sein neuer Film «Emancipation» erschienen.

Ebenfalls unter den meistgegoogelten Schauspielerinnen ist Michelle Hunziker, sie steht auf Rang 7. Hier könnte man sich schon mal über die Kategorisierung als Schauspielerin wundern, die bei Google vorgenommen wurde. Abgesehen davon, interessierte bei der Bernerin womöglich auch das Privatleben mehr: Hunziker trennte sich Anfang Jahr von ihrem Ehemann Tomaso Trussardi. Eine kleine Schauspielrolle übernahm die 45-Jährige 2022 aber noch: im neuen Video von Eros Ramazzotti zum Song «Ama».

Die meistgesuchten Filmstars

Johnny Depp Amber Heard Will Smith Chris Rock Tom Cruise Bruce Willis Michelle Hunziker Jada Pinkett Smith Cara Delevingne Michael J. Fox

Welche Lieder wollten in diesem Jahr besonders viele Menschen mitsingen – oder wenigstens inhaltlich erfassen? Platz 1 geht in dieser Kategorie an den Schlager «Layla», der im Frühling eine Debatte über sexistische Songtexte ausgelöst hat. Bei dem Lied galt wohl beides: Viele Menschen wollten wissen, was hier überhaupt gesungen wird. Aber viele eben auch mitsingen: «Layla» hielt sich im Sommer vier Wochen an der Spitze der Schweizer Single-Charts.

Die Überraschung bei den Songtexten ist das Stück «Mama war der Mann im Haus». Es ist eine Kollaboration der deutschen Rapper Xatar und Samy und auf dem Soundtrack des Filmes «Rheingold» erschienen. Der Film von Fatih Akin, der die Geschichte von Xatar nacherzählt, war in Deutschland ein Publikumshit – und interessierte auch die Menschen in der Schweiz, etwas über 50’000 Eintritte wurden hierzulande verbucht. 11 Millionen Mal wurde der Song «Mama war der Mann im Haus» schon auf Spotify abgespielt.

Daneben gehören zwei wiederbelebte Hits zu den meistgegoogelten: Kate Bushs «Running Up That Hill», der 37 Jahre alte Song, der mit der Serie «Stranger Things» ein neues Publikum eroberte, und Tom Odells «Another Love», das 2022 zur Friedens- und Protesthymne wurde. Mysteriös bleibt die hohe Platzierung von «Hallelujah». Leonard Cohens Evergreen dürfte besonders zum Covern und Mitsingen sein.

Die meistgesuchten Songtexte

Layla Songtext Running Up That Hill Lyrics abcdefu Lyrics As It Was Lyrics Hallelujah Lyrics Unholy Lyrics Easy on Me Adele Lyrics Mama war der Mann im Haus Lyrics We Don’t Talk About Bruno Lyrics Another Love Lyrics

Bei den Filmen steht ein Netflix-Original ganz oben: «Don’t Look Up». Die Weltuntergangssatire mit Superstarbesetzung ist zwar Ende 2021 erschienen, scheint aber noch weit ins neue Jahr hinein gefragt gewesen zu sein.

«Top Gun: Maverick», der meistgesehene Film in den Schweizer Kinos 2022, setzt sich auf Platz 2 noch vor «Uncharted». Die Abenteuergeschichte mit Tom Holland und Mark Wahlberg ist wohl einer der Überraschungshits in diesem Jahr – entsprechend oft wurde er auch bei Google abgefragt. Das dominante Genre sind auch 2022 Superheldenfilme: Mit «Black Adam», «Batman» und «Thor: Love and Thunder» sind drei unter den Top 10.

Die meistgesuchten Filme

«Don’t Look Up» «Top Gun: Maverick» «Uncharted» «Bullet Train» «Batman» «Black Adam» «Jurassic World» «Smile» «Thor: Love and Thunder» «Encanto»

Und dann wäre da noch das Popkultur-Tratsch-Thema schlechthin: Serien. Ins Auge sticht: «House of the Dragon» schlägt den Amazon-Blockbuster «The Rings of Power», der nicht mal in den Top 10 der meistgesuchten Serien ist.

Netflix behauptet sich in der Schweiz noch als unangefochtene Nummer 1: Mit «Euphoria» (Sky Show), «House of the Dragon» (Sky Show) und «Moon Knight» (Disney+) sind nur drei der gefragtesten zehn Serien nicht vom Marktführer.

Die meistgesuchten Serien

«Dahmer» «Stranger Things» «Euphoria» «House of the Dragon» «Inventing Anna» «The Watcher» «Tinder Swindler» «The Witcher» «Sandman» «Moon Knight»

Fürs Protokoll: Die Schweizer Persönlichkeit, die 2022 am häufigsten bei Google ins Suchfeld eingetippt wurde, ist übrigens Roger Federer. Die beiden häufigsten Suchbegriffe waren Ukraine und WM 2022. Und weil sie womöglich etwas über die Lebenskultur der Schweizerinnen und Schweizer verraten, hier noch die Liste mit den populärsten Warum-Fragen.

Warum greift Russland die Ukraine an? Warum ist der Himmel gelb heute? Warum steigen die Benzinpreise? Warum heisst es Albanifest? Warum ist der Himmel blau? Warum fasten Muslime? Warum spielt Sommer heute nicht? Warum ist die Erde rund? Warum gähnen wir? Warum ist die Banane krumm?

