Loubegaffer – Michelle Hunziker hilft Helene Fischer, und Hoarau singt Wenn eine Berner Moderatorin einem Schlagerstar zu Hilfe eilt, ein Fussballstar auf der Bühne steht und ein Fussballexperte zu spät kommt. Das sind die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Zu Spässen aufgelegt: Helene Fischer, Thomas Gottschalk and Michelle Hunziker. Bei Interview gab sich die Sängerin dann aber zugeknöpft. Foto: Andreas Rentz (Getty Images)

Michelle Hunziker - die wohl bekannteste Bernerin im deutschsprachigen Raum - feierte am Samstagabend als Co-Moderatorin von «Wetten, dass…» ein vielbachtetes Comeback. Der Star des Abends war zwar ihr Moderationspartner Thomas Gottschalk. Doch die in Italien lebende Hunziker verstand es, sich jeweils im richtigen Moment einzubringen. So eilte sie dem Stargast Helene Fischer zu Hilfe: Gottschalk wollte aus der Schlagersängerin «hintenrum» Aussagen über ihre Trennung, ihre neue Liebe und ihre Schwangerschaft herausquetschen. Doch Fischer gab sich zugeknöpft. Da eilte ihr Hunziker zu Hilfe und sagte zu ihr: «Helene, Du hast so einen Glanz in Deinen Augen. Das sagt alles.» Eine Schwangerschaft sei das Schönste im Leben, fügte die dreifache Mutter Hunziker an. Sie verriet dann auch noch, dass sie während ihren Schwangerschaften bis zu 18 Kilo zugenommen habe. «Ich konnte so viel Pizza essen, wie ich wollte», sagte sie lachend.



Von der Showelt nun zum Fussball: Die Verletzungshexe geht bei den von David Wagner trainierten Young Boys um. Der Match vom Samstag gegen die Grasshoppers brachte für Captain Christian Fassnacht die grosse Enttäuschung, weil er sich eine Gehirnerschütterung zuzog. Zudem wollte das Runde partout nicht ins Eckige. Das hat wohl Fussballexperte Andy Egli schon vorausgesehen: Laut den Moderatoren Michael Renaudin und Lukas Siegfried von Radio Gelb-Schwarz kam er ganze 50 Minuten zu spät und nahm erst nach der Pause auf der Medientribüne im Letzigrund Platz.