Erste Frau an der Spitze – Michèle Rodoni wird neue Chefin der Mobiliar Die bisherige Marktleiterin Michèle Rodoni übernimmt per Januar 2021 den Chefposten von Markus Hongler. Dieser soll in den Verwaltungsrat wechseln. Quentin Schlapbach

Michèle Rodoni kommt ursprünglich aus dem Tessin, ist aber in der Westschweiz aufgewachsen. Foto: Christian Pfander

Erstmals in der fast 200-jährigen Firmengeschichte des Berner Versicherungskonzerns Mobiliar steht eine Frau an der Spitze. Mit Michèle Rodoni übernimmt ein bekanntes Gesicht das Ruder an der Bundesgasse 35. Die gebürtige Tessinerin war bisher Marktleiterin des Konzerns. Als solche verantwortete sie unter anderem die schweizweit 80 Generalagenturen mit ihren rund 3000 Mitarbeitenden und war Mitglied in der Geschäftsleitung.

Rodoni wurde bereits im Vorfeld der Wahl als eine der Favoritinnen gehandelt. Sie hat einen Abschluss der Universität Lausanne als Aktuarin. Ihre berufliche Laufbahn startete sie bei der damaligen Versicherung La Suisse. Internationale Erfahrungen sammelte sie unter anderem bei der Swiss Life sowie beim britischen Versicherer Aviva. Sie ist Mutter zweier Kinder und ist in der Westschweiz aufgewachsen. «Ich habe von klein auf immer eine Minderheit vertreten, sei es privat oder später im Beruf – das hat mich geprägt», sagte sie diesen Frühling im Gespräch mit dieser Zeitung.

Rodoni übernimmt den Chefposten von Markus Hongler, der den Konzern zehn Jahre lang führte. Er soll nächsten Jahr in den Verwaltungsrat gewählt werden. Ein Jahr später, 2022, ist zudem geplant, dass er dort den jetzigen Verwaltungsratspräsidenten Urs Berger beerben soll. Dieser hat seinen Rücktritt bereits angekündigt.

Die Mobiliar beschäftigt schweizweit über 5000 Mitarbeitende und gehört zu den grössten privaten Arbeitgebern in der Stadt Bern. Sie zählt 2,1 Millionen Kunden und verwaltet ein jährliches Prämienvolumen von rund 4 Milliarden Franken.