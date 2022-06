Thun-Thunersee Tourismus – Michel Weber löst Roman Gimmel ab Die Touristiker von Thun und dem Thunersee wählten im Gwatt Michel Weber mit Applaus als neuen Präsidenten. Zugleich wurde Roman Gimmel verabschiedet. Andreas Tschopp

Mit einem Antrittsgeschenk übergab Roman Gimmel (links) die Führung von Thun-Thunersee Tourismus an Michel Weber. Foto: Andreas Tschopp

«Es hat fünfeinhalb Jahre gfägt», sagte Roman Gimmel als scheidender Präsident von Thun-Thunersee Tourismus (TTST) am Mittwochabend im Deltapark im Gwatt. Am selben Ort, an dem der damalige Thuner SVP-Gemeinderat im Herbst 2016 ins Nebenamt gewählt wurde, begrüsste Gimmel nun ein letztes Mal die «Tourismusfamilie» zur Mitgliederversammlung.