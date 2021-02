Sie zählen zu den grünen Pionieren im Kanton Bern. Nun verlassen Sie die Partei aus Protest. Was ist passiert?

Michel Seiler: Ich arbeite seit über 50 Jahren mit Kindern und Jugendlichen, die es schwer haben, die durch alle Netze gefallen sind. Zum Beispiel mit jungen Leuten, die nicht mehr leben wollen, weil sie keine Perspektive sehen. Oder mit Autisten, die hochbegabt sind, aber so aggressiv, dass sie den Menschen um sich herum Angst machen. Bei uns im Berghof Stärenegg bekommen diese Kinder ein Stück Normalität zurück. Sie arbeiten mit den Händen auf dem Land, im Wald, im Stall und in den Werkstätten, helfen Holz spalten und, und, und. In diesem Umfeld zu leben, tut vielen Kindern gut. So machen sie oft grosse Fortschritte, die man nicht für möglich gehalten hätte.