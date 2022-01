YB verliert Leistungsträger – Michel Aebischer wechselt zu Bologna Über diesen Transfer wird bereits seit Tagen spekuliert. Jetzt ist klar: Der YB-Mittelfeldspieler wechselt in die Serie A. Er hat beim FC Bologna unterschrieben.

Er wurde mit YB vier Mal Meister. Jetzt wechselt Michel Aebischer nach Italien zum FC Bologna. Foto: Raphael Moser

Mittelfeldspieler Michel Aebischer verlässt die Young Boys und wechselt zum Serie-A-Klub FC Bologna. Das teilen YB und der FC Bologna am Dienstagnachmittag mit. Der Vertrag sieht vorerst einen leihweisen Wechsel bis Ende Saison vor – mit einer Kaufpflicht im Sommer, sofern die vereinbarten sportlichen Kriterien bis dahin erfüllt wurden. Der neue Vertrag würde dann über vier Jahre bis Sommer 2026 laufen.

Aebischer kam 2013 als 16-Jähriger in den Nachwuchs der Young Boys. Im September 2016 debütierte er in der Super League. Seither hat er für die Berner 194 Pflichtspiele bestritten und dabei 15 Tore erzielt sowie 35 Tore vorbereitet. Aebischer feierte mit YB vier Meistertitel und einen Cupsieg ,nahm zwei Mal an der Champions League teil und bestritt seit November 2019 sieben Länderspiele für die Schweiz.

«Es tut einerseits weh, einen Spieler wie Michel Aebischer abzugeben», lässt sich YB-Sportchef Christoph Spycher in einer Mitteilung zitieren. «Anderseits freuen wir uns mit ihm, weil er sich diesen Karriereschritt mit seinen Leistungen bei YB verdient hat.»

Michel Aebischer sagt, er sei sehr dankbar, was er bei den Young Boys habe erleben dürfen. «Ich durfte mit YB Geschichte schreiben und Sachen erleben, die ich nie vergessen werde.»

So wird Aebischer beim FC Bologna vorgestellt. Foto: Bologna FC

pd/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.