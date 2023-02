Skispringen: Hornschuh verlässt Swiss-Ski

Trainer Ronny Hornschuh wird Swiss-Ski im Frühling verlassen. Der deutsche Cheftrainer der Schweizer Skispringer war seit 2016 für Simon Ammann und Co. verantwortlich. In diese Zeit fällt auch die WM-Bronzemedaille von Killian Peier von 2019 in Seefeld. Der Verband will mit einem Wechsel auf der Trainerposition neuen Schwung in ein zuletzt wenig erfolgreiches Team bringen. Der 48-Jährige wird die Schweizer Skispringer aber noch bis Ende der laufenden Saison betreuen, somit auch bei der WM in Planica (21. Februar bis 5. März). (tzi)