Adelbodner an den Euro Skills – Michael Schranz tritt in Graz an Ab Mittwoch finden in Graz die Berufs-Europameisterschaften Euro Skills statt. Mit dabei ist auch der Adelbodner Elektromechaniker Michael Schranz.

Michael Schranz misst sich ab Mittwoch mit den besten Handwerkerinnen und Handwerkern Europas. Foto: PD

Nach zweimaligem Verschieben beginnen nun am Mittwoch in Graz die europäischen Berufsmeisterschaften Euro Skills. Unter den 17 Schweizer Teilnehmenden befindet sich auch ein Handwerker aus dem Oberland: Michael Schranz.

2018 hatte sich Schranz an den Schweizer Berufsmeisterschaften Swiss Skills die Goldmedaille bei den Elektromechanikerinnen und -mechanikern geholt und sich damit für die Weltmeisterschaften qualifiziert, die im Sommer 2019 im russischen Kasan stattfanden. Dort klassierte sich der Adelbodner auf dem 5. Rang.

Die Euro Skills starten am Mittwoch mit der Eröffnungsfeier, ehe am Donnerstag dann der dreitägige Wettkampf beginnt. Die Resultate werden am Sonntag an der Schlussfeier bekannt gegeben. Die Wettkämpfe finden mit Publikum, aber unter entsprechenden Covid-Schutzmassnahmen statt. Insgesamt werden 400 junge Fachkräfte erwartet, die in 45 Wettbewerben antreten.

nik/PD

