Staatskanzlei Kanton Bern – Michael Kammerbauer neuer Leiter der Digitalen Verwaltung Die Geschäftsstelle Digitale Verwaltung in der bernischen Staatskanzlei wird ab April 2023 neu von Kammerbauer geleitet.

Michael Kammerbauer war zuvor stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums Amtliche Veröffentlichungen und Leiter Informationstechnologien und Entwicklung in der Bundeskanzlei. Foto: zvg

Der Regierungsrat hat Michael Kammerbauer zum neuen Leiter der Geschäftsstelle Digitale Verwaltung ernannt. Die Geschäftsstelle gehört zur Staatskanzlei des Kantons Bern. Kammerbauer tritt seine Stelle Anfang April 2023 an.

Zuvor war der 48-Jährige stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums Amtliche Veröffentlichungen und Leiter Informationstechnologien und Entwicklung in der Bundeskanzlei. Vor seiner Anstellung in der Bundeskanzlei leitete er verschiedene Digitalprojekte in der Medienbranche.

