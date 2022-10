Anhaltend hohe Übersterblichkeit – «Mich überraschen die vielen Todesfälle seit September» Seit Monaten sterben in der Schweiz viel mehr Personen als normalerweise, ein Übersterblichkeits-Rekordjahr ist möglich. Covid spielt eine gewichtige Rolle. Zu wenig Ältere sind auf einem aktuellen Impfstand. Marc Brupbacher Patrick Vögeli

Dieses Jahr hat die Schweiz bisher in 24 von 41 Wochen mehr Todesfälle bei über 65-Jährigen verzeichnet, als in dieser Zeit üblicherweise geschehen. Das wird als Übersterblichkeit bezeichnet. Insgesamt starben 2022 bislang 4500 ältere Personen oberhalb des Erwartungswertes – allein in den vergangenen drei Wochen waren es 650 zusätzliche Tote, was rund 20 Prozent mehr sind als normal. Solch eine dauerhaft erhöhte Mortalität ist beispiellos, wie die Sterblichkeitsstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigt.

Ein Vergleich mit den Pandemiejahren 2020 und 2021 zeigt, wie dramatisch die aktuelle Situation ist. Stand heute starben 2022 kumuliert deutlich mehr Personen als zur gleichen Zeit in den Vorjahren. Falls die Übersterblichkeit im November und Dezember wegen der Pandemie und der Rückkehr der Influenza anhält, könnte 2022 (bis jetzt 4500 zusätzliche Tote) wie 2020 (7600 zusätzliche Tote) als ein Jahr mit einer der höchsten Übersterblichkeiten in die Geschichte der Schweiz eingehen. In den vergangenen 2,5 Jahren starben bisher zusammengerechnet rund 15’000 Personen mehr als erwartet. Bei Personen unter 65 Jahren bewegen sich die Todesfälle 2022 im unteren Bereich der Normwerte, es ist bei ihnen also keine Übersterblichkeit feststellbar.

«Besonders überrascht bin ich von der Übersterblichkeit bei den über 65-Jährigen seit Ende September. Aber auch der ganze Sommer war sehr auffällig», sagt Martin Röösli, Epidemiologe am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut in Basel. «Wie viele andere Experten bin auch ich über die Gründe am Rätseln.»

Erhöhtes Todesrisiko in den 30 Tagen nach einer Infektion

Im Sommer habe die Hitze sicherlich eine Rolle gespielt, zudem sei schon länger durch Studien bekannt, dass nach einer Covid-Infektion das Risiko für Komplikationen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen selbst bei milden Fällen monatelang erhöht bleibe, erklärt Röösli. Ganz aktuell zeigt dies auch eine wissenschaftliche Analyse der ​​Queen-Mary-Universität in London, der zufolge das Risiko zu sterben nach einer Infektion im Vergleich zu einer Kontrollgruppe vor allem in den ersten 30 Tagen deutlich erhöht ist.

Röösli spekuliert zudem, ob jeweils mehrere Faktoren zusammen zum Tod führten, Covid nicht die alleinige Ursache sei. «Zum Beispiel könnten Personen nach einer Covid-Erkrankung empfindlicher auf Hitze, Infekte oder andere Ereignisse reagieren.» Auch der Pflegenotstand und die schlechtere medizinische Versorgung könnten ein möglicher Grund für die zusätzlichen Todesfälle sein.

Auffällig ist, dass die offiziell vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) ausgewiesenen Covid-Todesfälle die anhaltend hohe Übersterblichkeit nicht ansatzweise erklären. Die befinden sich seit Mai auf extrem tiefem Niveau von durchschnittlich zwei bis drei Toten am Tag. Martin Röösli hält es für möglich, dass die BAG-Daten deutlich unterschätzt seien.

Auch das Bundesamt für Statistik (BFS) teilt mit: «Ein Grund für die zunehmende Diskrepanz könnte eine Abnahme der Meldecompliance im Rahmen der meldepflichtigen Infektionskrankheiten sein. Es kann auch sein, dass in den Kliniken weniger getestet wird.» Unsere Datenauswertung stützt diese Vermutungen. Es ist verblüffend, wie deutlich die Übersterblichkeits­spitzen mit den Höhepunkten der Corona-Wellen korrelieren: In der BA.2-Welle, in der sommerlichen BA.5-Welle und nun auch wieder in der jüngsten Herbstwelle. Covid scheint bei den zusätzlichen Todesfällen eine wichtige Rolle zu spielen. Das BAG, das ebenfalls eine zeitliche Assoziation mit den Pandemiewellen erkennt, beurteilt die Lage so: «Der Zusammenhang mit den Corona-Wellen muss nicht bedeuten, dass Covid immer die unmittelbare Ursache der Übersterblichkeit ist. Es ist auch möglich, dass die Infektion zu einer Aggravierung von vorbestehenden Erkrankungen geführt hat.»

Bereits die BFS-Todesursachenstatistik von 2020 hat gezeigt, dass die Zahl der Covid-Todesfälle in Wahrheit deutlich höher ist, als vom BAG angegeben. Womöglich hat sich diese Diskrepanz nun nochmals verstärkt. Das BAG teilt weiter mit, dass sich das Bild der Mortalität seit Omikron verändert habe, so würden weniger Personen im Spital an Covid sterben. Womöglich erklärt auch das einen Teil der sehr tief gemeldeten offiziellen Corona-Toten.

Wenn nun doch hauptsächlich Covid für die Übersterblichkeit verantwortlich ist, stellt sich die Frage, ob mit einer umfassenderen Booster-Kampagne nicht viele Leben hätten gerettet werden können. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass ein zweiter Booster den Schutz vor Hospitalisierung und Tod bei Älteren und Vulnerablen nochmals deutlich anheben und aktualisieren kann. Der Impfschutz lässt nach rund sechs Monaten jeweils etwas nach, wer nicht nachimpft, hat auch wiederum ein etwas höheres Risiko für einen schweren Covid-Verlauf.

Wie BAG-Daten zeigen, sind zurzeit aber lediglich 33 Prozent der über 80-Jährigen in den vergangenen sechs Monaten geimpft worden. Bei den 70-Jährigen sind es sogar nur 16 Prozent, die ihren Impfschutz seit Mai aufgefrischt haben. Der allergrösste Teil der vulnerabelsten Personen in der Schweiz ist seit über einem Jahr nicht mehr geimpft worden. Das BAG erklärt sich die verhaltene Nachfrage nach dem Herbst-Booster mit den Abwesenheiten in den Ferien, eine kürzlich durchgemacht Corona-Infektion, der Wahrnehmung von Covid als weniger gefährliche Krankheit, dem Zuwarten auf den bivalenten Impfstoff und einer gewissen Impfmüdigkeit.



«Es ist möglich, dass mit einer besseren Booster-Abdeckung Todesfälle verhindert worden wären. Um das beweisen zu können, müsste man aber bessere Daten haben. Wen betrifft die Übersterblichkeit hauptsächlich? Ungeimpfte, Geimpfte, Geboosterte?», sagt Röösli.

Diese aufgeschlüsselten Daten sind in der Schweiz nicht verfügbar. Aber in Singapur: Das dortige Gesundheitsministerium teilte Mitte September mit, dass die Übersterblichkeit ausschliesslich Personen betreffe, die mit Sars-Cov-2 infiziert gewesen seien. Bei diesen Personen tötete Covid entweder sofort oder verschlimmerte bestehende Krankheiten, die ihren Tod innerhalb von 90 Tagen verursachte. Covid-19 erhöhe zudem das Risiko für spätere Herzinfarkte und Schlaganfälle, heisst es im Bericht. Überproportional seien zudem jene betroffen gewesen, die nicht auf einem aktuellen Impfstand gewesen seien.

«Man müsste bei den Verstorbenen den Impfstatus kennen.» Martin Röösli, Epidemiologe

Martin Röösli vermisst in der Schweiz eine Diskussion über die anhaltende Übersterblichkeit. «Ich finde es schon sehr wichtig, dass man jetzt genauer hinschaut und versucht, die Ursachen herauszufinden. Man müsste bei den Verstorbenen die Todesursache und den Impfstatus kennen, damit man weiss, welche Massnahmen gegen die anhaltende Übersterblichkeit wirksam wären.»

Marc Brupbacher ist Co-Leiter des Ressorts Daten & Interaktiv bei Tamedia. Zuvor arbeitete er unter anderem als Leiter Newsdesk, als Leiter der 12-App und als Blattmacher. Schwerpunkte seiner Berichterstattung sind datengetriebene Beiträge. Mehr Infos @MarcBrup Patrick Vögeli ist seit 2018 als Interaction Designer Teil des Interaktiv-Teams der Redaktion Tamedia. An der Schnittstelle zwischen Journalismus, Design und Code entwickelt er Animationen, Karten, Infografiken, Datenprojekte und neue Storytelling-Formate für sämtliche Tamedia-Titel. Mehr Infos @PVoegeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.