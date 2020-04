Kirche in Zeiten von Corona – «Mich hat das Leben geimpft» Der Langnauer Pfarrer Roland Jordi ist in diesen Tagen noch häufiger mit Bewohnern des Dahlia in Kontakt als sonst. Ihn berührt die Zuversicht, mit der die Betagten der Corona-Krise begegnen. Susanne Graf

In der Kirche triff Pfarrer Roland Jordi keine Menschen mehr. Jetzt geht er vermehrt in die Heime. Foto: Raphael Moser

«Zäme ha im usenang Stah». Nach diesem Motto lebt der reformierte Pfarrer Roland Jordi dieser Tage. Er halte sich nur noch an drei Orten auf, sagt er: Daheim im Pfarrhaus, im Büro oder im Dahlia. Alle anderen physischen Begegnungen hat er gestrichen. Denn er will den Heimbewohnern in diesen Zeiten der Corona-Krise beistehen, ihnen aber unter keinen Umständen das Virus mitbringen.