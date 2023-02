Die Technik zur Zerstörung von Tretminen kommt aus dem Berner Jura. Frédéric Guerne, Chef der Fondation Digger in Tavannes, erzählt, wie er nun der Ukraine helfen will.

Frédéric Guerne, Sie bauen in Tavannes Maschinen, um Kriegsgebiete von Minen zu befreien, ferngesteuerte Räumpanzer. Jetzt wollen Sie Ihre Geräte in die Ukraine liefern?

Frédéric Guerne: Ja, wir sind in Verhandlungen. In zwei Wochen werde ich nach Kiew reisen. Dazu bin ich in Kontakt mit dem ukrainischen Zivilschutz und mit dem Schweizer Botschafter.