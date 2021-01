«Mich besorgt, was die Pandemie mit der Gesellschaft macht»

Pegasus sind wieder vereint: Stefan Brønner, Gabriel Spahni, Noah Veraguth und Simon Spahr (v.l.). Für das neue Album ist der vor fünf Jahren abgesprungene Gitarrist Simon Spahr wieder in die Band zurückgekehrt.

Noah Veraguth, wir sprechen uns um 7 Uhr am Morgen. Man würde ja annehmen, dass Musiker in solchen Zeiten nicht so früh aufstehen müssen.

Diese Woche ist vollgepackt mit Terminen, um über unser neues Album zu reden. Das freut mich natürlich sehr. Aber ich stehe sowieso eher früh auf, immer so zwischen sieben und acht. Was für einen Musiker ja eine Höchstleistung ist.