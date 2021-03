Leserreaktionen – «Mich bedrückt, dass der Mensch so einsam sterben muss» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu Mahnwache und Schweigeminute für die an Corona Verstorbenen.

Die Regierung legt eine Schweigeminute ein. zvg

Zu «Eine Minute Schweigen für über 10’000 Tote»

Ich stelle mir die Frage: Hat ein Corona-Toter mehr Bedeutung als zum Beispiel ein Krebs-Toter? Kerzen auf dem Bundesplatz und jetzt will der Bundesrat noch eine Schweigeminute für diese besonderen Toten. Jeder Verstorbene hat das Recht, dass man ihn würdigt. Ich bin als Sterbebegleiterin tätig gewesen. Mich bedrückt viel mehr, dass der Mensch in dieser Zeit so einsam sterben muss, diese seelische Last ist fast nicht zu ertragen – nicht der Tod an sich, der kommt bei jedem Lebewesen so oder so. Katharina Zahnd, Belp

Zu «Pandemie zwingt die Kirche zu sparen»

In der Tat müssen die Kirchen sparen. Einerseits sinken die Mitgliederzahlen. Andererseits wird die Pandemie den Rückgang der Steuererträge noch verschärfen. Die beiden grossen Projekte zur Umstrukturierung der Stadtberner reformierten Kirchen sind jedoch keineswegs gescheitert. Es liegt ein Entwurf für eine übergreifende Liegenschaftsstrategie der Gesamtkirchgemeinde vor. Und auch das Projekt zur Bildung einer neuen, einzigen Kirchgemeinde ist weit fortgeschritten. Beide Vorhaben gehen zügig voran. Es ist eine Aufbruchstimmung spürbar, die hoffen lässt, dass rechtzeitig auf die sinkenden Steuereinnahmen reagiert wird. Gerade die Pandemie hat den Beteiligten gezeigt, dass Schritte vorwärts zu machen sind. Die Stadtberner Reformierten wissen, dass sie sich vom Ballast der zu vielen Liegenschaften befreien müssen. Dann werden sie über die Fusion beschliessen, und sich eine flexiblere, agilere Organisationsstruktur geben. Beides ist nötig, denn das eine kann nicht ohne das andere sein. Hans von Rütte, Präsident des Kirchgemeinderates Nydegg, Bern

Zum Interview mit Oskar Jenni: «‹Jugendliche zahlen einen hohen Preis›»

Oskar Jenni schildert eindrücklich die negativen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Erwachsene. In der Politik und den Medien herrscht jedoch nur ein Thema vor: die Öffnung der Restaurants. Bestimmt würde dies etwas Normalität zurückbringen. Aber viel effizienter wäre doch ein breites Testen, zumal Spucktests nun möglich sind. Nur dies würde erlauben, die Restriktionen allmählich zu reduzieren. Regelmässiges Testen in Betrieben, Schulen, Vereinen – wie viel Lebensqualität würden wir gewinnen? Graubünden und Zug haben es vorgemacht und würden den anderen Kantonen ihr Konzept zur Verfügung stellen. Da das Impfen nicht zügig vorwärts geht, würden uns die Tests das Leben etwas vereinfachen. Ursula Gutknecht, Langenthal