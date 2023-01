Gastrokritik Parada 30, Thun – Mezcal, Mais und Michelada Das Restaurant Parada 30 serviert in modernem Ambiente zeitgenössische Gerichte aus Mexiko. Etwas haben die Einkehrerinnen bei ihrem Besuch zu bemängeln. Claudia Salzmann

Enmolada: Die braune Farbe kommt vom Kakao. Und wer will schon nicht Schokolade im Hauptgang essen? Fotos: Claudia Salzmann

Schon an der Tür wissen wir: Das Lokal Parada 30 in Thun ist beliebt. Es ist Mittwochabend, und Zutritt gibts nur für Gäste mit einer Reservation. Drinnen werden wir auf Spanisch begrüsst und zu einem runden Tisch begleitet. In der Luft liegt Maisgeruch, der unseren Appetit anregt. Während man in Bern nur neben neonfarbigen Tüchern, auf anstrengenden Holzbänken oder unter Sombrero-Deko mexikanisch essen kann, speist man hier am Mühleplatz in einem modernen Ambiente.