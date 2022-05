Umfrage zur AHV-Reform – Meyer und Wermuth politisieren an ihrer Basis vorbei Eine Mehrheit der SP-Wähler will der Erhöhung des Frauenrentenalters zustimmen – entgegen der eigenen Partei. Jetzt hat die Vorlage gute Chancen. Denis von Burg Mischa Aebi

Da war die Welt noch in Ordnung: SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer gibt sich nach der Abgabe von 150’000 Unterschriften gegen die AHV-Reform und Rentenalter 65 für Frauen kämpferisch. Keystone

Die SP-Spitze um die Co-Präsidenten Mattea Meyer und Cédric Wermut ist schon länger voller Siegesfreude. Im Herbst werde man mit dem Referendum gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters eine weitere Abwehrschlacht gegen bürgerliche Angriffe auf den Sozialstaat gewinnen und so zweifelnde Linke wieder an die SP binden können. Die Rechnung schien aufzugehen. Im Nu sammelte die Partei an der Seite von Gewerkschaften und Grünen 150'000 Unterschriften gegen die AHV-Vorlage 2021.