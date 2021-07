Solarfirma neu ausgerichtet – Meyer Burger streicht 50 Arbeitsplätze in Asien Das Thuner Unternehmen hat sich von der chinesischen Solarindustrie gelöst und verkleinert den dortigen Unterhalt massiv. Zudem gibt es Streit mit einem Entwicklungspartner. Julian Witschi

Vom Hauptsitz in Thun wurden viele Stellen nach Asien verlagert. Jetzt baut Meyer Burger dort ab. Foto: PD

Meyer Burger streicht das Servicegeschäft in Asien zusammen. Dies im Rahmen des Neustarts, denn das Unternehmen stellt neu in Ostdeutschland selber Solarzellen und Module her, statt primär Solarfirmen in Fernost mit Produktionsanlagen auszurüsten.

So gibt Meyer Burger die bisherigen Standorte in Taiwan, Korea und Malaysia auf. Der Standort in der chinesischen Hafenstadt Shanghai wird verkleinert. Insgesamt werden in Asien rund 50 Stellen gestrichen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Es verbleiben gut 20 Arbeitsplätze an den Standorten in Shanghai und Singapur.