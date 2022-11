Thuner Solarunternehmen – Meyer Burger schliesst Kapitalerhöhung ab Die Solarfirma Meyer Burger hat sich 250 Millionen Franken neues Kapital beschafft. Sie will damit den Ausbau der Solarzellenproduktion fördern.

Der Meyer-Burger-Hauptsitz an der Schorenstrasse in Gwatt-Thun. Foto: Michael Gurtner

Die Meyer Burger Technology AG hat insgesamt 926 Millionen Namenaktien im Gesamtwert von 250 Millionen Franken ausgegeben. «Die erfolgreiche Kapitalerhöhung ermöglicht Meyer Burger den beschleunigten Ausbau auf rund 3 Gigawatt Produktionskapazität pro Jahr», wird Franz Richter, Präsident des Verwaltungsrats, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Der Ausbau der Solarzellenproduktion soll am Standort Thalheim, Deutschland, und der Ausbau der entsprechenden Solarmodulproduktion in Goodyear, Arizona, USA, erfolgen.

Für 908 Millionen Aktien wurden Bezugsrechte ausgeübt, die restlichen 17,9 Millionen Aktien kommen in den Handel. Das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Meyer Burger wird sich nach der Transaktion auf 179,9 Millionen Franken belaufen, eingeteilt in mehr als 3,5 Milliarden Namenaktien mit einem Nennwert von je 5 Rappen.

Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2022 voll stimm- und dividendenberechtigt und den bestehenden Aktien in jeder Hinsicht gleichgestellt, wie die Firma mitteilt.

PD

