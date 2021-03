Neue Solarfabriken – Meyer Burger schafft in Ostdeutschland 300 Arbeitsplätze Das Thuner Solarunternehmen verbucht nochmals einen Verlust von 64,5 Millionen Franken. Die Neuausrichtung sei aber auf Kurs. Julian Witschi

Der Aufbau der neuen Solarfabrik im ostdeutschen Freiberg läuft. Ende Mai soll die Produktion starten. Foto: zvg

Meyer Burger hat für 2020 erneut ein miserables Jahresergebnis vorgelegt. Der Umsatz beträgt noch 90,5 Millionen Franken. Der Verlust aus der operativen Tätigkeit ist mit 44,6 Millionen Franken fast halb so gross wie die Erlöse. Abschreiber und Verluste aus Beteiligungen drücken das Nettoergebnis weiter nach unten.

Produktionsstart im nächsten Quartal

Doch der neunte Jahresverlust in Folge ist vor allem Vergangenheitsbewältigung. Denn das Unternehmen wird grundlegend neu aufgestellt. Statt Maschinen für die von China dominierte Solarindustrie zu bauen, will Meyer Burger selber Solarzellen und -module herstellen und verkaufen. Das Unternehmen sei mit allen Projekten für die Neuausrichtung auf Kurs, sagt Unternehmenschef Gunter Erfurt. Die beiden neuen Werke in Ostdeutschland, die Zellfabrik in Bitterfeld-Wolfen und die Modulfabrik in Freiberg, sollen planmässig Ende Mai eröffnet werden.

Die Rekrutierung für die neuen Standorte ist im Gange. Für die erste Phase benötigt Meyer Burger über 300 Mitarbeitende. Allerdings wird die Belegschaft am bisherigen ostdeutschen Standort in Hohenstein-Ernstthal zugleich um 61 Mitarbeiter reduziert.

Allen Mitarbeitern sei ein Wechsel zu den neuen Standorten angeboten worden. Ein grosser Teil der Mitarbeiter ziehe um. Einige Betroffene wollen dies dagegen nicht tun und müssen das Unternehmen verlassen. Ein Sozialplan wird noch ausgehandelt. Keine Neuigkeiten gibt es zum Stammsitz in Thun, wo neben der Verwaltung auch Forschungsaktivitäten angesiedelt sind.

Geld für Aufbau

Momentan bereitet Meyer Burger den Verkaufsstart im Segment der privaten und kleingewerblichen Aufdachanlagen vor. Losgehen soll es in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Weitere europäische Länder werden gemäss den Plänen rasch folgen, auch die USA.

Die Produktionskapazität soll laufend ausgebaut werden. Geld ist trotz des happigen Verlustes im letzten Jahr vorhanden. So brachte die Kapitalerhöhung im vergangenen Juli rund 165 Millionen Franken ein. Spätestens Anfang 2022 will das Unternehmen weiteres Fremdkapital von mindestens 180 Millionen Franken aufnehmen.

Der Neustart wird auch staatlich unterstützt mit bis zu 22,5 Millionen Euro. Allein 15 Millionen Euro Umweltförderung kamen vom Land Sachsen-Anhalt und der Bundesrepublik Deutschland. Insgesamt sollen mit dem Aufbau bereits im Jahr 2023 ein Jahresumsatz von 400 bis 450 Millionen Franken und eine operative Marge (Ebitda-Marge) von 25 bis 30 Prozent erzielt werden.

Aktienkurs fast verdreifacht

Ob der Neustart gelingt, das beurteilen inzwischen auch manche Investoren zuversichtlicher. Seit letztem Sommer stieg der Aktienkurs von gerade mal noch 15 Rappen auf über 40 Rappen.

Investor Urs Fähndrich geht bereits wieder von Bord. Foto: zvg

Einer der Grossanleger, Urs Fähndrich von der Beteiligungsgesellschaft Elysium Capital, hat bereits Kasse gemacht und seine Beteiligungen wieder weitgehend verkauft. Der HSG-Absolvent und ehemalige Banker tritt daher nach nur einem Jahr auch aus dem Verwaltungsrat zurück.