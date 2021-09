Hunderte Arbeitsplätze – Meyer Burger plant eine neue Fabrik in den USA Das Thuner Solarunternehmen will die Produktion ausweiten. Nach zwei Fabriken in Ostdeutschland soll es nun in Übersee weitergehen. Julian Witschi

Im Mai eröffnete Meyer Burger eine Modulfabrik im sächsischen Freiberg. Ende 2022 soll ein Werk in den USA folgen. Foto: pd

Meyer Burger hat einen Grundsatzentscheid für die geplante neue Solarmodulfabrik gefällt. Dieser ist nicht für Thun ausgefallen, wo das hier ansässige Unternehmen die Produktion vor drei Jahren eingestellt hat. Das neue Werk für Hochleistungsmodule solle in den USA entstehen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Meyer Burger prüft derzeit eine Liste möglicher Standorte. Man befinde sich in Gesprächen mit Vertretern mehrerer US-Bundesstaaten, um den endgültigen Standort auszuwählen, schreibt das von Gunter Erfurt geführte Unternehmen. Die Standortwahl soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Zu den Schlüsselkriterien gehören: verfügbare Gebäude, regulatorische und steuerliche Rahmenbedingungen, Wirtschaftsförderungsprogramme, verfügbare qualifizierte Arbeitskräfte, die Nähe zur Verkehrsinfrastruktur, die Versorgung mit erneuerbarer Energie und das Engagement der lokalen Gemeinden.

Loslösen von China

Wieso in den USA? Meyer Burger begründet dies so: Der Entscheid werde durch den starken heimischen Solarmarkt und positive wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen sowie davon getrieben, die Transformation zu sauberer Energie in den USA zu unterstützen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte im Handelskrieg mit China unter anderem gegen die global dominant gewordene chinesische Solarindustrie hohe Strafzölle verhängt. Der Aufbau einer heimischen Solarindustrie wird nun auch von der neuen US-Regierung von Joe Biden begrüsst. Meyer Burger wiederum löste sich in den letzten Monaten von der chinesischen Solarindustrie und wurde von deren Maschinenlieferantin zur konkurrenzierenden Herstellerin von Solarmodulen. Dazu wurden zwei neue Produktionswerke in Ostdeutschland in Betrieb genommen.

Das neue Werk in den USA soll es ermöglichen, lokal Hochleistungssolarmodule für Hausdächer, kommerzielle Dachanlagen und Solarkraftwerke zu fertigen. Die Produktion werde voraussichtlich Ende 2022 in Betrieb gehen, heisst es. Das neue Werk soll Hunderte qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Eine genaue Zahl wird noch nicht genannt. Ebenso wenig zu den Investitionskosten.

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. @JWitschi

Fehler gefunden?Jetzt melden.