Bis zu 500 neue Arbeitsplätze – Meyer Burger eröffnet Solarfabrik in den USA Das Thuner Solarunternehmen errichtet seine nächste Produktionsstätte in Arizona. Den republikanischen Gouverneur freuts. Julian Witschi

In Ostdeutschland hat Meyer Burger bereits zwei neue Fabriken eröffnet, nun folgt eine im Südwesten der USA. Foto: zvg

Meyer Burger will mit lokal produzierten Solarmodulen von der wachsenden Nachfrage in den USA profitieren. Dazu werde ein Standort gesucht, kündigte das Thuner Unternehmen im vergangenen September an. Nun ist es fündig geworden: Meyer Burger errichtet die neue Fabrik in Arizona im Südwesten des Landes. Dazu mietet die Solarfirma einen Neubau in Goodyear, einem Vorort von Arizonas Hauptstadt Phoenix.

Die Produktion solle bis Ende 2022 beginnen und zunächst 250 Arbeitsplätze schaffen, teilt das Unternehmen mit. Im Endausbau sollen es 500 Stellen sein, wenn die Produktionskapazität von anfänglich 400 Megawatt auf 1,5 Gigawatt erhöht wird.