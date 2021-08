37 Millionen Franken Verlust – Meyer Burger bleibt eine Wundertüte Das Thuner Solarunternehmen schreibt für das letzte Halbjahr einen happigen Verlust. Der Neustart weniger schnell als erhofft. Julian Witschi

Erste Solarmodule aus den neuen ostdeutschen Fabriken wurden im Juli ausgeliefert. Der Bestellungseingang sei erfreulich. Foto: pd

Meyer Burger hat ein miserables Halbjahresergebnis vorgelegt. Das war allerdings erwartet worden, denn das Unternehmen beendet derzeit definitiv die verlustreiche Ära als Maschinenbauer für die chinesische Solarindustrie. Einnahmen aus dem neu gestarteten Verkauf von Solarmodulen fliessen aber erst in der zweiten Jahreshälfte.

So fiel der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2021 gegenüber dem Vorjahressemester von 51 Millionen auf 18 Millionen Franken. Unter dem Strich steht wie schon in der ersten Hälfte 2020 ein Verlust von gut 37 Millionen Franken.