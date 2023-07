Thuner Firma expandiert – Meyer Burger baut Solarzellenfabrik in den USA Ab dem vierten Quartal 2024 will die Thuner Solarfirma Meyer Burger mit der Produktion in einer neuen Anlage in Colorado Springs beginnen.

Der Hauptsitz des Solarunternehmens Meyer Burger an der Schorenstrasse in Thun. Foto: Michael Gurtner

Meyer Burger hat am Montagmorgen den Aufbau einer Solarzellenfabrik in den USA angekündigt. Der Chef des in Thun ansässigen Solarunternehmens hatte kürzlich von Deutschland und der EU mehr Unterstützung für die Branche gefordert und wegen guter Förderbedingungen in den USA vor einer Abwanderung der Solarindustrie gewarnt.

Mit einer anfänglichen Kapazität von zwei Gigawatt soll die neue Anlage in Colorado Springs (Colorado) das eigene Solarmodulwerk in Goodyear (Arizona) mit Solarzellen beliefern, hat Meyer Burger nun mitgeteilt. Der Produktionsstart sei für das vierte Quartal 2024 geplant. Meyer Burger profitiert in diesem Zusammenhang von einem Finanzpaket von 90 Millionen Dollar, das von der Stadt Colorado Springs und dem Bundesstaat Colorado gesprochen werde. Zudem winken dank dem «Inflation Reduction Act» der US-Regierung hohe Steuergutschriften in Milliardenhöhe.

Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt hatte unlängst an der Messe Intersolar in München mehr Unterstützung für seine Branche gefordert. Während in den USA europäischen Herstellern der rote Teppich ausgerollt werde, gebe es in Europa sehr schlechte Marktbedingungen, sagte er.

Wichtiger Manager verlässt Firma

Meyer Burger stellt derzeit im deutschen Sachsen-Anhalt Solarzellen her, aus denen später Module gebaut werden. Die Kapazität soll bis Ende 2024 auf 3,4 Gigawatt wachsen – dreimal so viel wie heute. Bis 2027 könnte dies gar auf rund 15 Gigawatt wachsen. Allerdings hatte das Unternehmen mit Sitz in Thun schon zuvor diese weitere Grossinvestition an finanzielle Unterstützung geknüpft.

Im ersten Semester 2023 rechnet Meyer Burger mit einem negativen Betriebsergebnis von rund 42 Millionen Franken.

In Deutschland hat Meyer Burger allerdings mit Herausforderungen zu kämpfen. Das chinesische Überangebot an Solarwafern drücke auf die Preise, schreibt das Unternehmen. Im ersten Semester 2023 rechnet Meyer Burger daher mit einem negativen Betriebsergebnis von rund 42 Millionen Franken. Gleichzeitig verlässt mit Chief Commercial Officer (CCO) Moritz Borgmann ein wichtiger Manager die Firma «aus persönlichen Gründen». Der Deutsche habe die Transformation Meyer Burgers vom Anlagenbauer hin zum Produzenten von Solarzellen und -modulen «wesentlich mitgeprägt», heisst es in der Mitteilung.

Nun übernimmt Konzernchef Gunter Erfurt selbst die Verantwortung für die kommerziellen Aktivitäten in Europa und dem Rest der Welt. Der für das operative Geschäft tätige Daniel Menzel übernehme derweil den Vertrieb und die Geschäftsentwicklung in den USA.

