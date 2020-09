Traditionsbeiz schliesst – Metzgerhüsi-Wirt: «Die Luft wurde dünner und dünner» Vor knapp einem Jahr übernahm das Ehepaar Blaser das Metzgerhüsi in Walkringen. Nun endet der Traum der eigenen Beiz jäh – wegen Corona. Cedric Fröhlich

Damals waren sie voller Zuversicht. Im Sommer 2018 bereiteten sich Christoph und Rebekka Blaser auf die Wiedereröffnung des Metzgerhüsi vor. Foto: Raphael Moser

Ein Bubentraum. Das war es, was Christoph Blaser immer wollte. Ein eigenes Restaurant. Am Gründonnerstag 2018 ging dieser Traum in Erfüllung. In Walkringen, im Metzgerhüsi. Blaser und seine Frau Rebekka hatten an jenem Tag den Zuschlag erhalten: Sie sollten der Traditionsbeiz nach deren aufwendigen Sanierung neues Leben einhauchen.