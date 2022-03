Versteigerung von Ausserirdischem – Meteorit kracht in Hundehütte – und macht sie ziemlich wertvoll Ein Meteorit schlug in Costa Rica ein Loch in eine Wellblechhütte. Nun wurde sie für mehr Geld versteigert als der Brocken. Moritz Geier

300’000 Dollar brachte die Hütte dann doch nicht ein: Die alten Besitzer mit ihrem Schäferhund Foto: Courtesy Christie's Images

Versteigerungen sagen vermutlich einiges aus über den Zeitgeist und das menschliche Wesen, und wenn es noch keine Studie dazu gibt, dann sollte es mal eine geben. Regelrecht reinsteigern kann er sich da, der Mensch.

Und weil irgendwann alles irdisch Erdenkbare schon mindestens einmal versteigert worden war, hat das Auktionshaus Christie's seit 2014 auch Ausserirdisches ins Programm aufgenommen: Einmal jährlich werden nun Meteoriten versteigert, jene steinartigen Brocken aus den Weiten des Alls, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre nicht vollständig verglüht sind und tatsächlich den Boden erreichen.



Ein solcher Meteorit hatte sich einmal, fast drei Jahre ist das schon her, für eine Landung in Costa Rica entschieden, er zischte in einen Garten und durchschlug das Dach einer Hundehütte. Der Bewohner, ein Deutscher Schäferhund, blieb unversehrt, vermutlich befand er sich zum Zeitpunkt des Einschlags nicht im Inneren der Behausung.

Durch die Decke ging bei Christie's nun überraschenderweise aber nicht der Meteorit selbst (er brachte 21'420 US-Dollar), sondern jene wellblechartige Hundehütte mit dem Loch im Dach: Stolze 44'100 US-Dollar zahlte jemand für sie, das Auktionshaus hatte davor sogar mit einem Verkaufspreis von bis zu 300'000 Dollar gerechnet.



Bleibt die Frage, warum der Mensch scheinbar belanglose Dinge so gerne so teuer ersteigert. Vielleicht greift er einfach gerne nach den Sternen? Womöglich muss man es aber nur aus der Perspektive jenes costa-ricanischen Hundes betrachten. Dem war das Ganze wahrscheinlich ziemlich schnuppe.

