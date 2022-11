Zweitägiges Festival in Frutigen – Metal-Party im Hotel Simplon Am 2. und 3. Dezember findet das Metal Marmot Festival statt, das selbst ernannte «härteste Festival des Frutiglandes». Bands aus Deutschland und der Schweiz treten auf.

Am Metal Marmot in Frutigen geht ein weiteres Mal die Party ab – diesmal an zwei Tagen. Foto: PD

«Was im letzten Jahr angedacht war, kann endlich durchgeführt werden», teilen die Veranstalter des Metal Marmot mit. Dieses Festival findet an zwei Tagen im Hotel Simplon in Frutigen statt. Am Freitag, 2. Dezember, ab 19 Uhr, stehen Dust Bolt aus Deutschland sowie die Schweizer Bands Requiem, Nice to eat you und The Exiled auf dem Programm. Der Getränkeausschank des Hotels Simplon bleibt durchgehend geöffnet, bis am Samstag ab 19 Uhr mit Brainstorm aus Deutschland sowie Molotov Train, Gloom und Beyond Dystopia (allesamt aus der Schweiz) wieder bis tief in die Nacht gefeiert wird.

pd

