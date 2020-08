Zuletzt das bessere Ende für Barcelona

Zuletzt trafen Barça und Bayern in der Champions-League 2015 im Halbfinale aufeinander. Damals gewannen die Katalanen das Hinspiel dank Messi klar, die Münchner das Rückspiel mitunter dank Lewandowski knapp, sodass Barcelona in den Final einzog. Heute wird der Sieger in einem einzigen Direktduell ermittelt.