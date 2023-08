Messezeit in Thun – «Die Leute wollen sich wieder treffen» Am Freitag öffnet auf dem Expo-Gelände in Thun die Oberländische Herbstausstellung (OHA). Nach schwierigen Jahren gehen die Organisatoren optimistisch ans Werk. Stefan Kammermann

Messechef Gerhard Engemann setzt heuer auf schwere Baumaschinen. Foto: Patric Spahni

«Vieles geht leichter.» Gerhard Engemann, OHA-Geschäftsführer, bringt es auf den Punkt. Erstmals seit vier Jahren konnten er und sein Team von Anfang an die Oberländische Herbstausstellung (OHA) in Thun ohne Einschränkungen planen. Und er fügt gleich an: «Ich bin froh, stehen wir heute da, wo wir nun sind.»